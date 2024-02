Sanremo 2024 | Il Volo | “Torniamo al Festival con rischio e coraggio per ampliare il nostro pubblico I numeri e le cifre dello streaming? Non bisogna rincorrerli a tutti i costi”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Basta chiamarli tenori. Il– ossia Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – sono cantanti. Ci sono voluti quindici anni e i tempi evidentemente sono maturi per una sterzata al progetto de Ilche con “Capolavoro” spianano la strada a nuovi mondi, nuove sonorità per mirare ad unpiù ampio. Nella serata dei duetti di venerdì 9 febbraio i tre cantanti si esibiranno con il chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns, sulle note di “Who Wants To Live Forever” dei Queen. Cosa vi ha spinto a tornare?Siamo andati aldel 2015 per farci conoscere, nel 2019 per consolidare ilpercorso e nelciperilcon piùe ...

Quinto Sanremo in 8 anni, Irama (nome d’arte di Filippo Maria Fanti) è in gara al Festival con Tu no. Ma di lui recentemente si è parlato per un ... (ilfattoquotidiano)

Subito dopo l'annuncio dato da Amadeus dei duetti di Sanremo, Venerus ha affidato ai Social questa sua dichiarazione: «Ok scrivo così, di getto ma di cuore, come si scrivono le canzoni, perché tutto ...“Sono considerato l’outsider di questo Festival”, sottolinea Maninni, ospite della Rockol Lounge, presso la sede del Club Tenco, in occasione della sua partecipazione in gara alla settantaquattresima ...Se qualcuno dovesse vivere su Marte e non se ne fosse accorto, è in corso in questi giorni il festival di Sanremo. Nella giornata di ieri ha fatto irruzione in sala stampa Loredana Bertè - nei primi p ...