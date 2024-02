Sanremo 2024 | il segreto di Dargen D’Amico? È l’alga nori “Ne mangia sempre un po’ prima di salire sul palco dell’Ariston”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) C’è undietro il carisma e l’energia disul. Quando il rapper canta “Onda alta”, la canzone che porta al Festival diil tema dei migranti, non prende forza solo dal nascondere il suo sguardo al pubblico per preservare il suo ‘privato’. Oltre agli occhiali da sole, che indossanelle esibizioni, oltre al suo stile ‘violentemente’ emozionale targato Moschino, ispirato al mare nella notte, ai salvataggi con le luci dei fari addosso, alla rete di peluche dei bambini che non ci sono più, l’artista si affida a un’abitudine salutare.di affrontare ilun po’ di algagiapponese. Non un gesto scaramantico. E ...