Sanremo 2024 | il pigiama party di Mahmood | si presenta in vestaglia tra i fan – VIDEO

(Di venerdì 9 febbraio 2024)è uno dei protagonisti di questa 74esima Festival dinon solo sul palco dell’Ariston ma anche in città. Nelle scorse ore ha infatti organizzato un evento per lanciare il suo nuovo album “Nei letti degli altri“: nel centro della cittadina ligure è comparso così un “bed truck”, una stanza vetrata con un grande letto all’interno. Il cantante ha invitato i suoi fan a fare uncon lui, che si èto ine ha intrattenuto i presenti ballando e cantando attraverso un megafono. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nella terza serata di Sanremo 2024 a creare molta curiosità nel pubblico è stato il figlio di Amadeus, José, che era seduto in platea non solo ... (caffeinamagazine)

Nel suo quinto Festival, Amadeus ha deciso di dare spazio a tre anniversari importanti per la musica italiana. Dopo il trentesimo compleanno di E poi di Giorgia, stasera a Sanremo 2024 arriva Eros Ram ...Esce oggi in doppio CD “Sanremo 2024”, la compilation ufficiale della 74esima edizione del Festival di Sanremo. L’album contiene i 30 brani in gara quest’anno sul palco del Teatro Ariston. Un viaggio ...Giovedì 8 febbraio in prima serata l’Italia si è sintonizzata su Rai 1 per la terza serata di Sanremo 2024, condotta da Amadeus e Teresa Mannino che ha preso il testimone da Giorgia. Bilancio positivo ...