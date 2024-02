Sanremo 2024 | Guendalina Tavassi scrive a John Travolta dopo il ballo del qua qua | la proposta inaspettata e la chat con l’attore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ildel qua qua sta trovando una rinnovata popolarità nelle ultime orela famigerata performance di. Anche, così come milioni di Italiani, ha assistito al tanto criticato numero delcon Amadeus e Fiorello, e ha colto l’occasione perre direttamente acon unaspiazzante. Come mostrato tra le proprie stories su Instagram l’influencer ha mandato un messaggio in direct ando: “Ciao‘Ildel qua qua’ ti piacerebbe venire nella mia clinica per un trapianto di capelli? Così, magari, ...