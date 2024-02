Sanremo 2024 | gli strani meme con la faccia di Stash diventano virali sui social | di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Che il Festival dinon sia solamente una kermesse musicale ènota ai più. Che piaccia o meno, specialmente negli ultimi anni, è diventato una sorta di carnevale nazional-popolare. Una settimana di svago, musica, divertimento ma anche riflessione. O almeno questi sono gli obiettivi che si prefissa la kermesse, rivolgendosi ad una platea sempre più ampia, trasversale ma anche transmediale. Non sorprende, dunque, che suisi stia sviluppando una narrazione parallela, fatta di gif,e divertenti fotografie. Da Geolier con Fiorella Mannoia, fino a quelle con Mahmood e Marco Mengoni protagonisti, passando perdei The Kolors. Il frontman della band – in gara con la canzone “Un ragazzo, una ragazza” – sta facendo sorridere i(Twitter/X in particolar modo). ...