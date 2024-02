Sanremo 2024 | gli Eiffel 65 sul palco senza Gabry Ponte | ecco perché il dj ha lasciato il gruppo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) C’è stato un tempo in cui la musica dance made in Italy faceva furore anche all’estero. Sul finire dello scorso millennio tre ragazzi di Torino uniscono le proprie forze e con il progetto65 si impongono a suon di hit che fanno innamorare persino gli Stati Uniti d’America. Giusto un paio di titoli per quei pochi che non sapessero di che cosa stiamo parlando: Blue (Da Ba Dee) e Too Much of Heaven. Ilesiste ancora e torna acome ospite di Fred De Palma nella serata delle cover, ma non è più un trio: da anni ha perso il dj, che ha avviato con successo una carriera solista. Già, mahai compagni Maurizio Lobina e Jeffrey Jey? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.