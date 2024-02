Sanremo 2024 | Gazzelle | dall’arrivo al Teatro Ariston in motorino al nome che celebra un paio di scarpe | chi è Flavio Bruno Pardini

Sanremo 2024 , gli abiti dei Santi Francesi per la quarta serata del Festival : stilista , look , vestiti Quali sono gli abiti ( vestiti ) dei Santi ... ()

Sanremo 2024 , l’abito de Il Tre per la quarta serata del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) de Il Tre per la quarta serata ... ()

Sanremo 2024 , l’abito di Annalisa per la quarta serata del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Annalisa per la quarta ... ()

foto di Francesco Cerbini Sanremo – “Grazie a tutti per ieri, ho appena scoperto che non stavo sognando” . Con queste poche parole, pubblicate sul suo ... ()

Avete visto la performance di Ghali a Sanremo In molti si sono chiesti cosa fosse il pupazzo con cui si è presentato per la prima serata. Alcuni utenti sui social hanno pensato rappresentasse un E.T.Qual è lo stilista di Annalisa per il Festival di Sanremo 2024 Non sappiamo a quale azienda specifica si affiderà la cantante. Sappiamo però che a curare la sua immagine è Susanna Ausoni. Si tratta ...Sanremo 2024, l'abito di Maninni per la quarta serata del Festival: stilista, look, vestito. Tutte le informazioni nel dettaglio ...