Sanremo 2024 | ex Vipponi si esprimono sui cantanti in gara e rivelano chi dovrebbe vincere

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il Festival dirappresenta un evento, non solo canoro ma anche mondano. Sono tantissimi, infatti, i personaggi noti che ogni anno arrivano nella città ligure per godersi appieno la settimana della musica. Tra di loro anche Alex Belli, Delia Duran, Guenda Goria e Mirko Gangitano, che, intercettati dai microfoni di SuperGuidaTv hanno detto la loro sia sulla kermesse musicale che sull’attuale edizione del Grande Fratello. Come sappiamo, i quattro, sono delle coppie e proprio Guenda e Mirko hanno da poco annunciato che a giugno diventeranno genitori per la prima volta; mentre Delia e Alex hanno affermato, nel corso della varie interviste, che il loro sogno è proprio quello di mettere su famiglia. Per quanto riguardae quale, tra tutte, è la loro canzone preferita, le due coppie hanno dichiarato: Guenda: La canzone ...