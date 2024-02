Sanremo 2024 | Elena Cecchettin | “L’intervento del cast di Mare Fuori sul femminicidio? Roba da baci Perugina” Amadeus | “Dolore per quello che è accaduto | ma riteniamo sia stato un bell’intervento”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ildi “” contro la violenza di genere. Un monologo interpretato dagli attori della serie e portato sul palco dell’Ariston nella serata di mercoledì 7 febbraio. Parole scritte da Matteo Bussola che però non sono piaciute a tutti e sui social molti sono stati i commenti negativi. Parole che nemmeno, la sorella della 22enne Giulia morta dissanguata per mano dell’ex Filippo Turetta, ha apprezzato. “Le frasi ascoltate su quel palco sonoda. E soprattutto: sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile contro le donne. Siparietto inutile. Non si poteva fare di meglio?“, il suo commento.ha poi condiviso una riflessione della scrittrice, ...