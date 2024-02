Sanremo 2024 | Elena Cecchettin critica ‘frasi sull’amore’ lette da attori Mare Fuori

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Adnkronos) –contro ledaglidi. “Le frasi ascoltate ieri (martedì, ndr) su quel palco sono roba da Baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile”, scrive in una storia su Instagram la sorella di Giulia, la studentessa veneziana di 22 anni uccisa dall’ex fidanzato, Filippo Turetta Sul palco dell’Ariston i ragazzi della serie ‘’ hanno letto un testo di Matteo Bussola sulle “nuove parole dell’amore”. Ascolta, accogli, accetta, impara, verità, accanto e no: sono le parole che glihanno recitato accompagnate da testi moto significativi. In un’altra storiascrive: “Di un siparietto intriso di pinkwashing le vittime di femminicidio e 13 sopravvissute se ne fanno poco, sul serio non si poteva fare di meglio?”. L'articolo proviene da Italia Sera.

