Sanremo 2024 | effetto Sanremo nelle radio | la classifica

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È giànellaEarOne airplaydi questa settimana: sono, infatti, ben ventidue i brani del Festival a entrare nella top 100 (lo scorso anno erano stati diciassette). Al primo posto si conferma Lil Boo Thang di Paul Russell che precede Yes, and? di Ariana Grande (+11). Terzo posto per Tokyo di Gaia (-1). Foto KikapressUscendo dalla Top Ten e guardando a, sono sanremesi le tre più alte nuove entrate della settimana. Si tratta di Sinceramente di Annalisa (posizione 38), Un ragazzo una ragazza dei The Kolors (posizione 39) e La noia di Angelina Mango (posizione 40). Oltre a questi tre ci sono altri 19 brani in gara nella Top 100 di questa settimana. Sono: Tuta gold di Mahmood (posizione 45) Apnea di ...