Sanremo 2024 | Ecco quali sono le Cover e i Duetti della Quarta Serata del Festival

In occasione delle serate cover Il Piccolo Coro Artemìa di Torviscosa si esibirà al fianco di Annalisa e La Rappresentate di Lista. Non è la prima ... (fanpage)

Ecco le nostre pagelle della terza serata di Sanremo 2024 , quella in cui Russell Crowe ha preso in giro John Travolta e la gag della sera prima e ... ()

“Io amo Sanremo . È questo tipo di Festival che non mi piace: vince il mercato e non la qualità, così però la musica non si evolve”, così Morgan in ... ()

Alla scoperta della casa di Al Bano Carrisi: un vera e propria reggia a Cellino San Marco che lascia senza parole per la sua bellezza. Tanto si è parlato nel… Leggi ...I vertici della Rai e di Rai Pubblicità sono in contatto da questa mattina con il responsabile di Casa Sanremo per seguire l’evolversi della situazione in seguito all’incidente occorso ad un ..."Quella di non far salire gli esponenti della protesta con i trattori sul palco di Sanremo è stata una scelta condivisa con il ministro dell'Interno Piantedosi": lo dice all'ANSA l'amministratore ...