Sanremo 2024 | duetti quarta serata | l’ordine di uscita e la lista completa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Aè già tempo di. Sul palco dell’Ariston, dopo aver ascoltato due volte le canzoni in gara quest’anno, il venerdì come da tradizione è dedicato alle cover, con i 30 artisti che verranno accompagnati da altrettanti ospiti d’eccezione. Di seguitoin cui si esibiranno gli artisti in questo venerdì 9 febbraio, con anche i nomi di coloro che li presenteranno. REGOLAMENTOREGOLAMENTO FANTAMONTEPREMICOME FUNZIONA IL TELEVOTO DIORDINE DISangiovanni con Aitana – Medley di “Farfalle” e “Mariposas” di Sangiovanni Annalisa con La ...