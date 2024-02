Sanremo 2024 | dalla splendida noia di Angelina Mango al borbottio di Amoroso – Le pagelle della terza serata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si spengono le luci sulladel Festival dicon la seconda parte di secondi ascolti. Crescono Diodato, i Santi Francesi e i Bnkr44, anche se restano fuoricinquina vincente.va come un treno direzione top five finale, prendendosi la prima posizione: se lo merita, il pezzo è eccellente. Radio e pubblico a casa concedono tre slot a Mr. Rain, Il Tre e Alessandra, nonostante i brani abbiano evidenti limiti. Confortante il secondo posto di Ghali, premiato per stile e impegno. Bene, ma non benissimo. La corsa è ancora lunga e piena di ostacoli, a parte Geolier e, vincitori di questa doppia manche, c’è ancora da capire chi gli farà ...