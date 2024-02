Sanremo 2024 | conferenza stampa 9 febbraio in diretta LIVE

Sanremo, 9 feb. (askanews) – Un caffè con Renga e Nek, una pizza con Geolier, in rosticceria con BigMama, un pigiama party con Mahmoond. Sempre più spesso gli artisti in gara a Sanremo scelgono incont ...Altro giro, altra corsa: altri meme. Anche la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha suscitato l’ilarità dei social, che non ha risparmiato nessuno. A partire dall’apertura c ...È un grande e attesissimo ritorno quello di Russell Crowe sul palco dell'Ariston a Sanremo 2024. Dopo la sua ultima esibizione nel lontano 2001 con Raffaella Carrà, fresco del successo… Leggi ...