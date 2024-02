Sanremo 2024 | conferenza quarta serata con Amadeus e Lorella Cuccarini

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ecco il racconto in diretta minuto per minuto dellastampa delladel Festival diconOre 12.48,spiega come vivrà la conduzione di stasera e anticipa: «L’emozione è sempre moltissima. Per fortuna gli anni aiutano e rispetto alla prima volta quando sono salito sul palco, era il 1993 accanto a Pippo Baudo, spero di avere un po’ di esperienza in più. Con la Rai ho un ottimo rapporto, mi trovo però bene dove sto, ho scoperto che posso ancora fare varietà divertendomi. Non mi sento ospite qui ma a casa. Romperò il ghiaccio con un momento di spettacolo per cui sarà più facile. Canterò anche La notte vola, lo ha voluto Ama, altrimenti non mi ...