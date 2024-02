Sanremo 2024 | come si pronuncia correttamente Geolier | la spiegazione definitiva – Video

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Una delle sorprese dell’edizione del Festival diè senz’altro il rapper napoletano Emanuele Palumbo, in arte. Molti però, hanno difficoltà areil suo nome. A risolvere, una volta per tutte, la questione della cadenza, ci ha pensato lo speaker Raoul Luigi de Luca. “Qual è la giustadi?“, ha domandato, spiegando che il termine deriva “dal francese ‘guardia carceraria’ o ‘secondino'”. Dopo aver ripetuto la corretta cadenza del nome “”, il doppiatore si è soffermato sul significato di ‘secondino’: “è un’espressione che indica chi è nato e cresciuto nel quartiere di Secondigliano, a Napoli”, ha raccontato in unsu TikTok. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

