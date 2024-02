Sanremo 2024 | colpo di fulmine per Emma Marrone che svela di essersi innamorata di un collega | Ho fatto pensieri impuri

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La cantante salentina hato a Fanpage dipresa "una cotta" per unpiù giovane: ecco di chi si tratta.

(Adnkronos) – Fare le ore piccole durante Sanremo 2024 , incollati davanti alla tv fino alle 3 del mattino, rischia di far male alla salute di ... ()

Per la serata delle cover di Sanremo 2024 , i Santi Francesi duettano con Skin (Skunk Anansie), reinterpretando insieme Hallelujah di Leonard Cohen. ... (gqitalia)

Angelina Mango - Sanremo 2024 (AGI per US Rai) Mentre il Festival di Sanremo 2024 si avvia alle battute conclusive, DavideMaggio.it monitora ... ()

Sanremo 2024 , Emma Marrone si è innamorata di un cantante in gara. È stata la stessa artista salentina a rivelare l’indentità del big che le fa ... ()

La ricerca di "sanremo-2024-polemica-john-travolta-non-firma-la-liberatoria-per-la-qua-qua-dance-cosa-succeder-181031dicbo=v2-WxdqibY" non ha prodotto alcun risultato.Trattori a Sanremo. «Noi abbiamo dato la disponibilità alla lettura del comunicato. Restiamo sulla nostra posizione. Se gli agricoltori, che hanno tutta la mia solidarietà, ...Dopo il primo posto in classifica di Geolier al Festival di Sanremo, sui social si sono letti tanti, troppi commenti contro i napoletani. Dopo il primo posto in classifica di Geolier al Festival di ...