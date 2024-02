Sanremo 2024 | chi sta vincendo sui social

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lae? divisa in tre classifiche quotidiane, nelle quali gli account degli artisti in gara vengono monitorati censendo tre indicatori: Il numero di reaction totali rastrellate nelle ultime 24 ore. La percentuale di coinvolgimento dei follower generate dai post pubblicati. La percentuale e la crescita assoluta di nuovi follower da un giorno all’altro. I dati, a differenza di quanto pensiamo in modo superficiale, non sono numeri privi di senso, anzi, al contrario hanno un lato decisamente sexy, proprio perche? ci svelano delle evidenze e delle correlazioni che sono li? e che non vediamo solo per la loro granularita?. Se, invece, li raccogliamo in modo sistematico mettendoli in fila uno dietro l’altro questi possono assumere una valenza indicativa per anticipare le preferenze del pubblico con credibile ...