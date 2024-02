Sanremo 2024 | cantanti e ospiti della quarta serata del Festival

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Scalettadeldi: artisti in gara, duetti e cover coinvolgenti e glispeciali. Co-conduttrice Lorella Cuccarini. Ladi, in programma venerdì 9 febbraio, promette di essere un’esplosione di emozioni con duetti e cover che coinvolgeranno tutti e 30 gli artisti in gara. La co-conduttricesarà Lorella Cuccarini, che si unirà ad Amadeus. ScalettaOgni artista in gara si esibirà in un duetto con un altro artista, interpretando una cover di un brano a loro scelta. Qui l’elenco completo dei ...

Geolier è la sorpresa di Sanremo 2024 . Per averlo in gara al Festival della canzone italiana con il suo brano in napoletano I p’ me, tu p’ te ... (amica)

Sono stati 10 milioni e mille, pari al 60.1%, i telespettatori che hanno seguito in media la terza serata del festival di Sanremo (dalle 21.19 all'1.38). In termini di share è il risultato migliore ...Le dichiarazioni di Amadeus, dei vertici Rai e di Lorella Cuccarini nella quinta conferenza stampa di Sanremo 2024. In diretta dalle 12 Quarta Serata di Sanremo 2024 e quinta conferenza stampa in dire ...Nel 2023, la sola Glovo ha totalizzato oltre 420mila ordini nell'intera settimana di Sanremo, con un exploit di quasi 100mila per la serata della finale. Proiettati in un totale complessivo, su ogni ...