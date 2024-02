Sanremo 2024 | boom ascolti terza serata | 10 milioni di spettatori e 60 | 1% di share

La musica in casa D’Alessio è proprio affare di famiglia. A Sanremo Geolier ha come direttore d’orchestra Francesco D’Alessio , e, sì, quel cognome ... (ilfattoquotidiano)

Sanremo 2024 , i cantanti in gara nella quarta serata del Festival Quali sono i cantanti in gara nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024 , in ... (tpi)

Sono stati 10 milioni e mille, pari al 60.1%, i telespettatori che hanno seguito in media la terza serata del festival di Sanremo (dalle 21.19 all'1.38). In termini di share è il risultato migliore ...Le dichiarazioni di Amadeus, dei vertici Rai e di Lorella Cuccarini nella quinta conferenza stampa di Sanremo 2024. In diretta dalle 12 Quarta Serata di Sanremo 2024 e quinta conferenza stampa in dire ...Nel 2023, la sola Glovo ha totalizzato oltre 420mila ordini nell'intera settimana di Sanremo, con un exploit di quasi 100mila per la serata della finale. Proiettati in un totale complessivo, su ogni ...