Sanremo 2024 | boom Angelina Mango | come cambia la classifica

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ècon 'La noia', davanti a Ghali con 'Casa mia' e Alessandra Amoroso con 'Fino a qui', ad aggiudicarsi la terza serata del Festival di, grazie ai voti espressi da radio e televoto. L'onda lunga delle polemiche legate alla performance di John Travolta, incombe sullo svolgimento della terza serata del Festival di. In apertura è proprio Amadeus, con un tono fermo, a lamentare l'eccessiva attenzione riservata a quelle che in conferenza stampa aveva definito "stro**ate". "Si è parlato troppo di John Travolta - dice il conduttore del festival - e troppo poco di Giovanni Allevi". Ad aprire le danze della gara tocca a Il Tre, presentato da Loredana Bertè. Una esibizione che è pura energia, per il rapper romano, che alla fine della performance esorta i giovani a non vergognarsi delle proprie ...

Non solo la più amata dagli italiani. Lorella Cuccarini è anche la più amata in famiglia . Un amore bellissimo quello della ballerina, oggi coach del ... ()

Giovedì, 8 febbraio 2024 Home > aiTv > Sanremo, Lorendana Bertè: mio obittivo è vincere e andare a Eurovision Sanrmo, 8 feb. (askanews) - "Votate per me e se la sala stampa dice che devo vincere...Io ...Sanremo è un grande carnevale. L'unica cosa negativa è che stasera non mi posso vedere Sanremo». Uno show esilarante che ridona il sorriso ad Amadeus, dopo una giornata di polemiche legate al caso ...Torna come ogni anno la serata delle cover al Festival di Sanremo. Per la 74esima edizione della kermesse musicale, i cantanti in gara hanno potuto scegliere qualsiasi canzone, italiana ...