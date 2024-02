Sanremo 2024 | Big Mama | “Le unghie lunghe | mi dispiace per la diretta nazionale | non sono comode per farsi il bidet”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Se c’è un’artista in gara ache sta brillando per simpatia e ironia travolgente, oltre che per il suo talento, è senza dubbio Big, in gara con la canzone La rabbia non ti basta. La giovane rapper, il cui vero nome è Marianna Mammone, si fa notare per i suoi testi impegnati, la battaglia contro bodyshaming e discriminazioni (“Dedico il mio brano a tutta la comunità queer, amatevi liberamente: potete farlo”, ha urlato al termine della sua prima esibizione), ma anche per i suoi look stravaganti. Cheuna dichiarazione di orgoglio e un manifesto di libertà. Gioca con gli abiti, con i capelli, ma anche con il trucco, dagli occhi alle mani. E proprio le sue lunghissime, delle vere sculture extra, hanno innescato un siparietto cult durante la ...