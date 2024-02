Sanremo 2024 | ascolti tv terza serata | record con 10mln spettatori | 60 | 1% di share | 1 mln in più dello scorso anno

(Di venerdì 9 febbraio 2024)continua a stupire. Glitv dellaregistrare un, con 10 milioni di, relativi al 60,1% di: quasi un milione in più didell', quando loera al 57,6%. Per trovare numeri simili bisogna risalire al 1995 quando all

Da lì in avanti i due non si sono mai persi di vista, e non a caso Ghali ha scelto di portarlo con sé anche a Sanremo, per uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera fino a questo ...Sanremo, 9 feb. (askanews) – Un caffè con Renga e Nek, una pizza con Geolier, in rosticceria con BigMama, un pigiama party con Mahmoond. Sempre più spesso gli artisti in gara a Sanremo scelgono incont ...Altro giro, altra corsa: altri meme. Anche la seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha suscitato l’ilarità dei social, che non ha risparmiato nessuno. A partire dall’apertura c ...