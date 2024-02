Sanremo 2024 | ascolti terza serata | Amadeus fa il botto | share alle stelle

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È andato in onda ieri sera come di consueto su Rai Uno il terzo appuntamento del Festival di, condotto per il quinto anno consecutivo da, che è anche il direttore artistico. Dopo glirecord della prima, doveha ancora una volta superato se stesso, e i più che ottimi risultati di mercoledì, come sarà andata ladella kermesse canora più importante e ambita d’Italia? Ancora un’altra impresa per Amedeo Sebastiani! Ladifa il! Oltre 10 milioni di spettatori hanno assistitoesibizioni degli ultimi 15 Big in gara per unoche ha superato il 60%! La...