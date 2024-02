Sanremo 2024 | Annalisa prepara lo sbarco all’estero – Video

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Adnkronos) – "L'estero? Ci stiamo lavorando, sono al settimo cielo, c'è entusiasmo. E' un momento meraviglioso, da accogliere immediatamente, stiamo lavorando agli adattamenti in altre lingue". A dirlo èmentre arriva, neanche a farlo apposta, nel corso della conferenza stampa sanremese la notizia, annunciata dal management della cantante, che il pezzo presentato a'Sinceramente' uscirà anche in spagnolo. "Non ho mai nascosto di essermi ispirata alla musica anni Ottanta, ora mi sento a casa, credo di aver trovato un equilibrio giusto tra le sonorità anni ottanta internazionali e la musica italiana", spiega la cantante di Savona. "Sono partita a fine 2022 con 'Bellissima', e avevo preannunciato che si sarebbe trattato di un percorso lungo in più episodi". E si commuove parlando del suo management: "Ci sto da dieci anni, mi trovo benissimo, sono famiglia". "Le mie canzoni? Credo che nasca tutto da un tormento interiore, che sia lieve o profondo. Io nel mio disco racconto che ci vuole la libertà di prendersi lo spazio per gestire le fragilità, soprattutto in quelle meno felici. Sorridere è bellissimo, raccontare tutto il resto meno. Io le gestisco con le canzoni, le metto tutte lì e quando ne scrivo provo a superarle", dice. Che annuncia che stasera, nella serata dei duetti, oltre alla Rappresentante di Lista ci sarà anche un coro di 25 persone, il coro Artemia. "Non vedo l'ora di essere sul palco", dice. E sull'appellativo 'reginetta delle hit' dice: "Non mi sta stretto perché le canzoni di successo peno siano comunque importanti. Magari 'reginetta dell'estate' è più limitativo, bisogna riuscire a trovare un equiilibrio tra leggerezza e profondità, andare a più strati". Perché, sottolinea, "credo che le canzoni pop abbiano questo valore: si insinuano in luoghi inaspettati, come un cavallo di Troia, e se deve arrivare un messaggio così arriva più lontano".