Sanremo 2024 | Angelina Mango omaggia il padre con “La rondine” | “Sono innamorata dell’anima di questa canzone” Il significato del brano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Siamo giunti alla quarta, e penultima, serata del Festival di. Tra i tanti artisti che si presenteranno sul palco dell’Ariston ci sarà anche lei, l’energica, figlia d’arte di Giuseppe ‘Pino’. Quale momento e quale occasione migliore, se non quella del Festival, per proporre undel papà? L’artista ci ha pensato e alla fine si è convinta. Il singolo scelto è La, uno dei più noti del vasto repertorio del genitore. Una scelta quella diche, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sarebbe avvenuta automaticamente: “Ero in studio e riflettevo sulla cover – ha raccontato in una diretta Instagram di Fanpage – Volevo portare qualcosa di bello e cercavo tra le canzoni del cantautorato italiano in ...