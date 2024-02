Sanremo 2024 | Angelina Mango è la regina della terza serata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 8 febbraio- Numeri da record per questa edizione di; le canzoni in gara sono già passate in radio e nelle playlist e quest’anno sembra molto difficile capire chi potrà salire sul podio. Continuano a cambiare le posizioni in classifica e i punteggi non sono mai sembrati così volubili ( sia quelli ufficiali, sia quelli del Fanta) In testa alla seconda puntata, con qualche critica e qualche acclamazione, stava Geolier con la sua “I p’me, tu p’te”. Vediamo com’è cambiata la classifica alla finepuntata. La classificapuntata televoto radiocon “La noia” Ghali con “Casa mia” Alessandra Amoroso con “Fino a qui” Il Tre con “Fragili” MR Rain con “due ...