Sanremo 2024 – Amadeus furioso stride come il gesso sulla lavagna | di Travolta non si parla | ma poi ride con tutti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La terza serata si apre conche in preda ad un insensato cinismo, unito ad un rodimento epocale, decide che la mossa più intelligente da fare, sia usare la struggente storia di Allevi per distrarre dall’affaire John. Un genio della comunicazione. Lo avevo già detto e lo ripeto: Giovanni Allevi è stato troppo per questo show televisivo. E le parole di, così piene di banale risentimento, lo hanno pienamente dimostrato. Così inopportune, stridonoilal pensiero della purezza e della delicatezza con cui il Maestro ha voluto raccontarsi, con cui ha generosamente regalato a questo insipido Festival un attimo di poesia rara. “Si èto troppo di John, parliamo di Allevi ...

Sanremo 2024 : John Travolta non firma la liberatoria per il ballo del qua qua, esibizione censurata non si potrà più vedere in tv Durante il ... (puntomagazine)

Arisa torna a Sanremo ma non all'Ariston. La cantante è ospite oggi venerdì 9 febbraio in collegamento con Amadeus dal palco appositamente allestito a Piazza Colombo.Nuovo look per Emma al Festival di Sanremo 2024. Come anticipato sul Green Carpet di lunedì sera, per l’anteprima della kermesse musicale, quest’anno l’artista barese ha scelto… Leggi ...La terza serata vista da Mauro Coruzzi: un po' di noia (come cita la canzone di Angelina Mango), il ritorno di Gianni Morandi, la ricomparsa di Eros Ramazzotti, Sabrina Ferilli, Edoardo Leo, Paola e ...