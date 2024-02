Sanremo 2024 | 5 canzoni che ci hanno colpito

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il calendario annuale italiano è notoriamente segnato dalla cosiddetta “settimana santa” della cultura pop. Nell’arco di questi sette giorni (normalmente i primi di febbraio) si svolge infatti il Festival di, che non è solamente uno degli eventi musicali più importanti e longevi del mondo, ma anche un vero e proprio fenomeno mediatico e sociale, un momento aggregativo di straordinaria rilevanza per la nostra comunità, capace di creare un’enorme connessione tra generazioni di persone diverse che si trovano a passare davanti alla televisione ore di condivisione. Multigenerazionale è anche la selezione di autrici e autori presente alla settantaquattresima edizione della kermesse in corso in questi giorni nella cittadina ligure. La lista di artisti portati da Amadeus (anche direttore artistico) sul palco dell’Ariston sembrerebbe infatti non farsi mancare nulla: si ...

È una fashion buyer: si occupa dell’acquisto di capi delle varie maison di moda da portare in negozio. Originaria di Chivasso, in provincia di Torino, proprio come Pecco, i due si conoscono ...Pomeriggio di prove al Teatro Ariston. I Big in gara si preparano per la serata delle cover, dove interpreteranno insieme a uno o più ospiti un brano del repertorio italiano o internazionale. È la ...Protesta degli agricoltori oggi nella Capitale. Partiti dal presidio di via Nomentana, a Roma, quattro trattori di Riscatto Agricolo hanno sfilato per il centro. Dopo una settimana di trattative gli a ...