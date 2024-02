Sanremo 2024 | 10 milioni e il 60 1% per la terza serata

(Di venerdì 9 febbraio 2024)– Sono stati 10e mille, pari al 60.1%, i telespettatori che hanno seguito in media ladel festival di(dalle 21.19 all’1.38). L’anno scorso ladel festival (dalle 21.25 all’1.59) raccolse in media 9e 240mila telespettatori, pari al 57.6% di share. La prima parte della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, gli ascolti della prima: debutto con 10,6e il 65.1%, 10,3e il 60.1% per la secondaGaetano De Caro conquista ...

Sanremo 2024 , l’abito di Dargen D’Amico per la quarta serata del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Dargen D’Amico per la ... (tpi)

Sanremo 2024 , l’abito di Mr Rain per la quarta serata del Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Mr Rain per la quarta serata ... (tpi)

Sanremo, 9 feb. (askanews) – “La scelta del brano “La Rondine” è stata istintiva nel momento in cui ho deciso di fare un omaggio a mio padre. In studio l’ho provata al piano e mi sono resa conto dell’ ...Risultati incredibili per Amadeus che batte se stesso, quasi 1 milione di spettatori in più rispetto allo scorso anno.Intanto scoppia anche un altro affaire legato alla sponsorizzazione del Festival da parte di Poltronesofà ...