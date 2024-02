Sangiovanni | cover Sanremo 2024 | Il testo del brano ”Farfalle”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ildelnella quarta serata del Festival didedicata allecon Aitana si esibiranno con la canzone dell’artista. Ecco il, ildelHai una casa un po’ piccolaSembra fatta per te (per te)È diventata la nostraDa quando hai appiccicatoTutti i momenti che hai passato con meSopra il frigorifero (sopra il frigorifero)C’è la mia faccia E mi fa ridereChe sono da tutte le partiGirando gli angoli di questo mondoNon posso trovarmi in un luogo miglioreSe non tra le tue bracciaIn mezzo a tutte le luciNoi siamo gli uniciCon le tapparelle chiuse E non l’ho detto a nessunoChe ho perso la testa e ...