San Valentino 2024 senza tabù | che cosa dice il nuovissimo studio sui sex toys

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 febbraio 2024) I sexnon sono più un, qualdi cui vergognarsi e da nascondere. Anzi, stanno diventando sempre più popolari e alla portata di tutti. A partire dall'”esempio” dato dalle star, come Madonna, Gwyneth Paltrow o l’italiana Arisa per esempio, che divertite mostrano ai fans sui social la propria collezione di vibratori (e non solo) e distillano consigli su come usarli. Sexe sex coach contro la crisi di coppia X ...