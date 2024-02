San Giuliano Terme | terminati i lavori alla sede stradale in via dei Molini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) San(Pisa), 9 febbraio 2024 – Iper la messa in sicurezza e il rinnovo delladi via deia Molina di Quosa sono. Nell'area, in particolare a ridosso di uno dei ripidi tornanti che caratterizzano la strada, si erano verificati cedimenti che avevano causato un dissesto verso il quale l'Amministrazione comunale è intervenuta con interventi di rinforzo e nuovi adattamenti. Il progetto è stato finanziato con i fondi della Commissione europea del Next generation EU (PNRR) per un quadro economico complessivo di euro 169mila euro. Le operazioni hanno riguardato l'intervento sul tratto del muro crollato, con il ripristino dellaceduta e l’rgamento della ...