Sampdoria | c'è speranza per Kasami Vieira | rischio stagione finita

Pajtim Kasami si è sottoposto a una risonanza in Svizzera che non avrebbe evidenziato lesioni al flessore: in Pisa-Sampdoria potrebbe esserci Per una volta po ...U.C. Sampdoria: comunicato stampa dell’8 febbraio 2024 L’U.C. Sampdoria comunica di aver appreso l’intenzione del presidente Marco Lanna di dimettersi dal suo incarico e contestualmente dal suo ruolo ...Nel mondo del calcio, la Sampdoria è scossa da un cambiamento radicale: Marco Lanna non è più il presidente del club.