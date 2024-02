Sam Altman cerca miliardi per ridisegnare industria chip per IA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sam, l'amministratore delegato di OpenAI, punta a raccogliere fra i 5.000 e i 7.000di dollari per rivoluzionare l'globale dei semiconduttori. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le qualiè in contatto con vari investitori, incluso il governo degli Emirati Arabi Uniti, per la sua ambiziosa iniziativa che prevede fra l'altro un aumento della capacità di produzione dei