Salvagente al commercio Nuova luce sui negozi sfitti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il Comune di Desio introduce una strategia per aiutare ilin crisi e rivilitalizzarechiusi o. L’iniziativa è stata presentata nell’ambito del progetto “Desio da vivere” e si propone una rivalorizzazione del Distretto Urbano del. Realizzare un censimento dettagliato delle attività economiche della città e delle unità locali sfitte per facilitare l’incontro fra domanda e offerta, fornendo gli elementi utili alla locazione, nonché promuovendo gli immobili non utilizzati che potranno essere utilizzati per nuove attività. "Questa iniziativa rientra in un più ampio progetto di eccellenza ‘Desio da vivere’, finanziato da Regione Lombardia per sostenere il Distretto deldi Desio - spiega il sindaco, Simone Gargiulo -. L’Amministrazione comunale ha tra i suoi ...