Salto con gli sci | Slovenia vittoriosa nella gara a squadre femminile ai Mondiali junior 2024 | Italia sesta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si è chiusa ladeidicon gli sci in campo. A prevalere, in quel di Planica, sul trampolino normale, è lapadrona di casa. Dominio assoluto per il team ospitante con 906.5 punti complessivi assommati da Ajda Kosnjek, Jerica Jesenko, Taja Bodlaj e Tina Erzar. Al secondo posto il Giappone a quota 791.9, con duello risolto all’ultimo contro la Germania, terza a 786.1. Per le nipponiche in scena Yuzuki Sato, Mei Hasegawa, Riko Iwasaaki e Kurumi Ichinohe, per le tedesche Anna-Fay Scharfenberg, Kim Amy Duschek, Megi Lou Schmidt e Alvine Holz. Il quarto posto tocca in sorte all’Austria a quota 768.9 a seguito delle performance di Sahra Schuller, Meghann Wadsak, Sara Pokorny e Julia Muehlbacher. ...