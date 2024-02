Saltano audio e video | che succede in diretta tv Sanremo a singhiozzi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È iniziata da poco la quarta serata della 74esima edizione del Festival di. Stasera i trenta artisti in gara si esibiranno insieme ai colleghi ospiti e proporranno delle cover. Gran parte dell'Italia è connessa ed è pronta a seguire e a valutare le performance. Quando Amadeus ha raggiunto il centro della scena e ha salutato pubblico e telespettatori, però, qualcosa è andato storto. Interruzioni dell'e delhanno catalizzato l'attenzione di tantissimi utenti che, sui social, hanno manifestato un po' di sgomento per il disservizio. Problemi riscontrati anche durante l'incursione di Fiorello. Lo showman siculo, vestito in maniera del tutto informale e con il giaccone indossato, è salito sul palco e ha scherzato con il direttore artistico. Si tratta probabilmente di un malfunzionamento nella trasmissione ...

La serata numero quattro, dedicata alle cover, è stata funestata nei primi minuti da alcuni problemi all’audio e al video in tutta Italia: il segnale è diventato nero per alcuni secondi e ci sono dei ...“L’audio va e viene“, scrive un utente su Twitter (o X), “Audio e collegamento che saltano ogni tanto. Non scherziamo, per cortesia“, un altro commento. Qualcun altro ha ironizzato: “Non funziona ...Problemi nella puntata di oggi del programma I Fatti Vostri: cala il silenzio durante l'oroscopo Puntata difficile quella di oggi de I Fatti Vostri. Tutto ...