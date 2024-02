Salernitana-Empoli | Serie A | serve una vittoria per la salvezza | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ultima e penultima della classifica. Una delle due muoverà certamente la graduatoria mettendo fieno in cascina in vista di questa corsache vede protagoniste, anche, queste due società che nelle passata stagione si sono salvate piuttosto agevolmente. Il pareggio non è contemplato, perché vedendo la fotografia attuale non servirebbe davvero a nessuna delle due. Dovranno giocare per vincere, quindi, le due opponenti che saliranno sul palco meno scintillante dell’Arechi, paragonato a quello più atteso che in contemporanea animerà una delle ultime puntate del Festival di Sanremo 2024, per inizializzare la ventiquattresima giornata della nostraA. I padroni di casa dellasono ultimi in classifica (13 punti) a meno cinque dalla zona, mentre gli ospiti dell’sono ...