Salernitana-Empoli | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2024)sono pronte a scendere in campo per la 24ª giornata del campionato di Serie A in uno scontro importantissimo per la zona salvezza. La squadra di Filippo Inzaghi si gioca le ultime possibilità di permanenza e l’organico ha cambiato volto dopo la sessione invernale di calciomercato. L’arrivo in panchina di Davide Nicola ha svoltato la stagione all’e la zona salvezza è vicinissima. Ledi(3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Basic, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. Squalificati: nessuno Indisponibili: Fazio, Gyomber, Pasalidis(3-4-2-1) Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, ...