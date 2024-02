Salernitana all’inferno | l’Empoli ringrazia e vola! Nicola è un mostro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024)sbanca 3-1 l’Arechi di Salerno. La, che venerdì sfiderà l’Inter, perde in casa nello scontro diretto salvezza. COLPO ESTERNO ? All’Arechi va in scena-Empoli, vero e proprio scontro salvezza. La squadra di Pippo Inzaghi, ultima in classifica, prova a risalire la china con gli acquisti di Boateng e Manolas in difesa. Il greco, ufficializzato oggi, è in tribuna. Il primo tempo è a due facce: megliodurante la prima mezz’ora, poi esce la. I toscani vanno subito vicini al vantaggio con Cerri, che dopo pochi minuti non trova di testa la rete dell’1-0. Ma al 23?, la squadra dipassa in vantaggio con l’autorete di Zanoli, che insacca nella sua porta un cross di Cambiaghi. I campani provano a reagire provandoci con Dia e Kastanos. ...