Russell Crowe umilia Travolta sul palco di Sanremo La terza serata sembra la quarantasettesima

(Di venerdì 9 febbraio 2024)del Festival, ma pare già la. A nessuno importa più molto: ail Festival si tiene acceso un po' ovunque (nei ristoranti, alle feste, nei bar), ma nessuno lo guarda. Si era detto niente monologhi, e invece ecco Teresa Mannino. Momento Dargen D'Amico per Eros Ramazzotti che fa un appello pacifista, che fa scopa con l'altro momento impegnato del duo Massini&Jannacci per le morti sul lavoro.ospite straniero dellanon vieneto, anzi,lui Johnfacendogli il verso (“qua qua”, per la precisione). Ma per sicurezza nessuno gli inquadra le scarpe. All'Ariston c'è Massimo Giletti in platea a dirci che è tornato in Rai: ...

L’ospitata di John Travolta continua a far discutere dopo il Ballo del Qua Qua a Sanremo 2024 . Non a caso, l’attore americano non ha firmato la ... (anticipazionitv)

ASCOLI PICENO L'acclamato attore Russell Crowe, in occasione della sua performance prevista per questa sera al Festival di Sanremo, ha ricevuto la cittadinanza onoraria da parte della ...Sul palco saliranno Russell Crowe, Ramazzotti e Sabrina Ferilli. Dal palco del Suzuki Stage si esibiranno poi Paola e Chiara (una in lungo e una in corto, entrambe in total black) e non potrà mancare ...Ramazzotti, Morandi e Russell Crowe ironizzano sul Ballo del Qua Qua di Travolta a Sanremo. Gli artisti non hanno resistito e con sarcasmo hanno preso in giro la gag che ha fatto vergognare l'attore d ...