Russell Crowe | Ascoli vince il derby

(Di venerdì 9 febbraio 2024) A questo punto che Luigi Ghezzi – il trisavolo più famoso e conteso del momento – fosse ascolano o no conta poco. Nell’operazioneil sindaco di, Marco Fioravanti, ha bruciato ancora una volta tutti sul tempo. Lo aveva fatto con la cittadinanza onoraria proposta e fatta votare in Consiglio a tempo record dopo le rivelazioni del Gladiatore sulle origini della sua famiglia (“il mio trisavolo Luigi Ghezzi nacque ad”), e pazienza se poi smentite dai documenti; lo ha rifatto ieri correndo a Sanremo dall’ormai illustre concittadino per dargliela, insieme alla maglia dell’calcio e – udite, udite – alle immancabili olive ascolane. Come a dire: caro, adesso sei davvero dei nostri, non ti manca proprio nulla. E infatti il Gladiatore contento ha raccontato ...

Lei non si lascia sfuggire l'occasione e lo punzecchia: "T'ho lasciato qua e qua ti ritrovo". RUSSELL CROWE - 8 Come sfruttare al meglio una star internazionale Vol. 2. Dopo l'imbarazzante ospitata di ...E' bastato un attimo a Russell Crowe per prendersi il voto più alto della terza serata di Sanremo: 10. Non per il look, non per l'esibizione musicale, non per le risposte sul cinema. Ma per la battuta ...Russell Crowe dà scacco matto a John Travolta. Angelina Mango sveglia l’Ariston. Eros Ramazzotti ci riporta nella Terra promessa. Ma Teresa Mannino non ci fa volare. Ecco i momenti top e flop dell’app ...