Russell Crowe annuncia il suo concerto al Colosseo | dove acquistare i biglietti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Amadeus l’ha invitato all’Ariston che è rimasto folgorato dal suo talento. Proprio sul palco più gettonato dagli artisti, Russelhato le date dei suoi prossimi live, ecco quando farà unalè possibileper il grande evento. Quando c’è ildi Russelal? Ildia Roma è previsto per il 23 giugno 2024 al. Entrando nel dettaglio, il gruppo musicale ha scelto come location del live il Tempio di Venere, che fa parte del Parco Archeologico deled è situato proprio nelle vicinanze dell’Anfiteatro Flavio. Tutti ...

(Adnkronos) – terza serata di Sanremo 2024 senza intoppi – ma con rivincita – per Amadeus dopo una giornata caratterizzata dalle polemiche per il ... ()

Rtl102.5 é radio ufficiale del tour italiano di Russell Crowe. Guarda l'intervista integrale in radiovisione. Russell Crowe arriva negli studi di Rtl102.5 per presentar il suo tour italiano. Il ...con le cover e i duetti che andranno a rimettere la musica al centro della scena dopo le polemiche su John Travolta e il ciclone Russell Crowe. Come ormai tradizione in questa edizione 2024, anche la ...dove ha annunciato il concerto varesino della prossima estate con “Russel Crowe & The Gentlemen Barbers” L’attore premio Oscar e due volte Golden Globe Russell Crowe ha infiammato l'Ariston ospite ...