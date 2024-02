Russel Crowe prende in giro John Travolta a Sanremo sul ballo del qua qua

Amadeus in giacca gold . Fino a ora gli ascolti del Festival sono stati eccellenti e se per lui il mattino ha l’oro in bocca, la sera indossa un ... (ilfattoquotidiano)

Sanremo, 8 febbraio 2024- Mentre ancora non si sono placate le discussioni sull’accoglienza non giudicata pertinente per il povero John Travolta, questa sera l’ospite internazionale è Russell Crowe.Nella terza serata del Festival della canzone italiana arriva Russell Crowe a Sanremo 2024: l’attore australiano si esibisce sul palco dell’Ariston dopo aver annunciato la sua presenza durante una ...Era Russell Crowe l’atteso ospite internazionale della terza serata del Festival di Sanremo 2024, in onda oggi 8 febbraio. L’attore, appassionato di musica, dapprima si è cimentato nell’esecuzione di ...