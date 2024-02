Russel Crowe | passione sfrenata per una squadra italiana | “Potrei impazzire”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’attore, protagonista de Il Gladiatore, ha svelato di essere un tifoso appassionato di un club italiano. “Se andassi allo stadio” Ieri è stato tra i protagonisti della terza serata del Festival di Sanremo.è salito sul palco, ha cantato con la sua band ed ha messo in scena tutte le sue dote canore. Poi, imbeccato da Amadeus e dalla co-conduttrice Teresa Mannino, ha dato spettacolo, punzecchiando in modo (fin troppo evidente John Travolta). L’attore statunitense l giorno prima era stato protagonista di una scenetta con Amadeus e Fiorello: i tre avevano ballato il ballo del Qua Qua davanti all’Ariston. Un’esibizione che aveva scatenato una ridda di polemiche e di critiche: “Se avessimo scippato una vecchietta davanti alle poste, ci avrebbero insultato di meno”, ha detto ...

Sanremo – Una gestione artistica felice, soprattutto dal punto di vista degli ascolti (e scusate se è poco!), quella che in questi ultimi anni ... ()

Dopo John Travolta tocca a Russell Crowe. anche il gladiatore Massimo Decimo Meridio finisce nella bufera per il costoso orologio esibito durante la ... (liberoquotidiano)

Lucci ha chiesto ad Amadeus: “Dato che John Travolta e Russell Crowe non li hai invitati tu, se si autoinvitasse Chiara Ferragni, la faresti salire sul palco per farci capire quali sono stati i suoi ...La terza puntata del Festival di Sanremo ha avuto uno dei suoi momenti più alti con la presenza dell'attore, vincitore di un premio Oscar, Russell Crowe. All'indomani dell'ospitata, l'attore è stato ...Il pubblico ama sempre tantissimo Russell Crowe, dimostrandolo di nuovo anche in Italia dopo la sua ospitata a Sanremo (tra i momenti top della terza serata di Sanremo 2024). Perciò abbiamo scelto ...