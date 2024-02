Russel Crowe a Sanremo 2024 | canta e si racconta | poi la battuta

(Di venerdì 9 febbraio 2024)sisul palco dell’Ariston, dopo l’esibizione con la sua band Sul palco arriva a: la star del cinema fa il suo ingresso sul palco, dopo l’introduzione di Ama che cita i suoi successi: “Cinderellaman”, “Il gladiatore”. SubitoLet the light shine feat Marcia Hines. ” Per noi tu sei una leggenda” dice Amadeus all’attore al termine della sua esibizione. Poi inizia l’intervista. “Quando ero più giovane era un po’ più complicato uscire dal personaggio. Quando diventiamo più grandi con l’esperienza riusciamo a trovare un po’ più di distacco dal lavoro”. Leggi anche–>, Eros Ramazzotti, con la complicità di Amadeus, lancia la stoccata ...

terza serata del Festival di Sanremo 2024 . Tutto pronto per la diretta minuto per minuto di Leggo.it . Ad affiancare Amadeus Teresa ... (ilmattino)

terza serata del Festival di Sanremo 2024 . Tutto pronto per la diretta minuto per minuto di Leggo.it . Ad affiancare Amadeus Teresa ... (leggo)

Segui in diretta tutti gli aggiornamenti sul Festival di Sanremo : i cantanti in gara, gli ospiti, la scaletta e tutto ciò che accade sul palco ... (vanityfair)

ASCOLI. Un’apparizione fugace, ricca però di aneddoti e simpatici siparietti. Russell Crowe arriva a Sanremo ventiquattr’ore dopo John Travolta, che tante polemiche ha generato. L’attore neozelandese ..."Un ascolano vero" per citare il grande Toto Cutugno. Russell Crowe ha ricevuto infatti la cittadinanza onoraria di Ascoli Piceno, insieme alla maglia della squadra di calcio della città e una scatola ...È tornato all'Ariston Russell Crowe. In compagnia della sua band, gli Indoor Garden Party, il "gladiatore" ha cantato "Let the light shine", per poi annunciare il ...