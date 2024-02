Rugby | Sei Nazioni 2024 | per l’Italia con l’Irlanda la sfida più difficile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Torna questo weekend il Guinness Seie domenica pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 16,di Gonzalo Quesada torna in campo a Dublino contro. E dopo la discreta prestazione con l’Inghilterra il secondo impegno continentale è sicuramente il piùper gli azzurri., infatti, non solo era tra le favorite della vigilia per il successo finale, ma nel primo turno ha espugnato nettamente Parigi, battendo la Francia e candidandosi con forza come la squadra da battere. L’addio di Jonathan Sexton non sembra aver sconvolto il gioco dei ragazzi di Andy Farrell, che contro i Bleus hanno dominato per 80 minuti, mettendo in mostra un ottimo. E se giocatori come James Lowe o Bunkee Aki si sono subito confermati letali palla in ...