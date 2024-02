Royal Golf La Bagnaia Via alla stagione In prima categoria si impone Riffeser

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sabato 3 febbraio alLaha preso il via laagonistica 2024. Dopo un mese di pausa dal gioco, nel quale gli addetti al campo hanno potuto pianificare i lavori di manutenzione con tempistiche non stringenti, il percorso è risultato in ottime condizioni e tecnicamente insidioso. La gara, Season Opener, è stata giocata con formula Stableford individuale. Carlo Baglioni ha vinto con 82 colpi, 11 oltre il par, al termine di un giro iniziato con un birdie ma terminato con un doppio bogey. InAndreaMonti (35) ha avuto la meglio su Duccio Grandi, superato di misura al termine di un avvincente testa a testa. In seconda Renata Boldori (33) ha ottenuto il successo seguita a due lunghezze da Fernando Paglicci (31). Premi ...

Impresa per Dylan Frittelli. Il 33enne sudafricano ha vinto il Bahrain Championship che si è disputato sui prati del Royal Golf Club. Frittelli ha chiuso la sua fatica con un totale di 275 colpi (67 68 69 71, -13).